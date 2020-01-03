Испания выдала документы мигранту из Сенегала, спасшему из огня инвалида

Власти Испании выдали в пятницу, 3 января, вид на жительство и право на работу 20-летнему мигранту из Сенегала Горги Ламину Соу. В декабре он спас из горящего дома мужчину с инвалидностью. Эта история облетела испанские СМИ, сообщает AFP. Около 90 тысяч человек подписали петицию с требованием выдать документы «анонимному герою» и «образцовому гражданину».

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Горги Ламин Соу приехал в Испанию в 2017 году и торговал браслетами и бусами в туристическом городе Дения на востоке страны.

6 декабря он шел по улице, услышал крики и увидел черный дым в окне второго этажа одного из домов. Молодой человек вскарабкался по фасаду, проник в здание через балкон и вытащил на спине находившегося в квартире мужчину с инвалидностью. Соседи принесли к горящему зданию лестницу, и Горги Ламин Соу снес спасенного вниз.

🔥 Un inmigrante senegalés salva la vida a un vecino de Dénia atrapado en su casa en llamas https://t.co/WtljUzC8sK pic.twitter.com/DrtEv1Zz9d — Levante-EMV (@levante_emv) December 7, 2019

Мэрия города обратилась к правительству с просьбой предоставить сенегальцу вид на жительство и право на работу. Около 90 тысяч человек подписали петицию с требованием выдать документы «анонимному герою» и «образцовому гражданину».

Историю сенегальца Горги Ламина Соу в испанских СМИ сравнивали с историей 22-летнего мигранта из Мали Мамуду Гасамы. В мае 2018 года он спас в Париже повисшего на балюстраде четырехлетнего ребенка, взобравшись по балконам на пятый этаж. В сентябре 2018 года власти Франции предоставили Мамуду Гасаме французское гражданство.