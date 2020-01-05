В северной Италии пьяный водитель сбил группу туристов

Шесть немцев погибли, одиннадцать получили ранения в результате аварии на севере Италии. Трагедия произошла в воскресенье, 5 января, 01.15 часов в курортной деревушке Лутаго. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Этой ночью, когда группа из 17 человек после выхода из ночного клуба ждала свой туристический автобус, в них врезался автомобиль, ехавший на большой скорости.

Шестеро немецких туристов в возрасте от 20 до 21 года погибли, еще одиннадцать человек получили ранения. Как минимум трое находятся в тяжелом состоянии. Более 150 спасателей были мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. Большинство раненых были госпитализированы в коммуне Брунико, некоторых на вертолете доставили в австрийский Инсбрук для лечения.

По данным местных СМИ, водителем автомобиля оказался 28-летний местный житель, который, как утверждают полицейские, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан и также доставлен в больницу.

Лутаго — популярный горнолыжный курорт автономной провинции Южный Тироль.