В Испании формирование правительства доверили Педро Санчесу

Во вторник, 7 января, парламент Испании утвердил социалиста Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.

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Решение в пользу утверждения Санчеса было принято с небольшим перевесом: 167 депутатов проголосовали за, 165 — против, 18 воздержались. Как сообщает Reuters, помимо представителей возглавляемой Санчесом соцпартии, за него голосовала левая партия «Подемос».

Таким образом, завершился период политической неопределенности после парламентских выборов, которые прошли 11 ноября, и на которых ни одна из партий не получила абсолютного большинства.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во главе с премьером Педро Санчесом, надеявшаяся обрести абсолютное большинство, то есть минимум 176 мандатов, получила только 120 мест — на три меньше, чем на прошлых, апрельских, выборах. Социалисты, впрочем, пообещали разблокировать ситуацию и сформировать «прогрессистское правительство».

«Разблокировка» продлилась почти два месяца.

Тем не менее, с учетом того, что Санчесу не удалось получить абсолютного большинства, ему придется формировать кабинет министров совместно с партнерами из «Подемос». Как отмечает Reuters, это будет первое коалиционное правительство Испании с момента падения франкистской диктатуры, то есть, с 1975 года.