Палата общин Великобритании одобрила законопроект о Brexit

Нижняя палата британского парламента одобрила в этот четверг законопроект, разрешающий выход из Европейского союза 31 января. Голосование в Палате лордов пройдет на следующей неделе.

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9 января Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза 31 января. Текст законопроекта предполагает, что Великобритания выйдет из Евросоюза в рамках соглашения, заключенного прошлой осенью между Брюсселем и правительством Бориса Джонсона. За принятие законопроекта проголосовали 330 депутатов, против — 231, сообщает агентство France-Presse.

Дебаты по Brexit в Палате лордов начнутся в понедельник, 13 января, голосование состоится через несколько дней. Затем текст соглашения должен быть одобрен Европарламентом, депутаты которого проголосуют 29 января.

31 января Великобритания официально выйдет из Евросоюза при условии, если оба парламента, британский и европейский проголосуют за Brexit. За этим последует переходный период, в течение которого британскому руководству надо будет обговорить с Брюсселем детали нового сотрудничества в сферах коммерции и безопасности. пока же будут действовать старные правила. Этот период продлится до 31 декабря 2020 года. Однако и переходный период может быть продлен по просьбе Лондона.

После проведения референдума о Brexit в 2016 году сроки выхода Великобритании из ЕС уже переносились три раза.