Президент Эстонии вернула подаренную ей бутылку крымского игристого

Посольство России в Таллинне сделало подарок президенту Эстонии Керсти Каальюлайд к ее 50-летнему юбилею: цветы, шоколад и бутылка произведенного в Крыму вина. Президент приняла подарки, кроме одного: бутылку крымского игристого она вернула обратно.

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30 декабря Керсти Каальюлайд отметила свое 50-летие. Посольство России отправило ей со своим шофером подарки, среди которых была бутылка произведенного в Крыму вина. Президент Эстонии вернула бутылку «Крымского». Об этом 8 января написал в Twitter сенатор России Алексей Пушков. «Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», — говорится в его сообщении.

Администрация президента Эстонии не стала ничего сообщать об этом в день события, однако информация просочилась в эстонские СМИ. В среду, 8 января, газета Eesti Ekspress подробно описала возвращение подарка, а комментатор Илмар Рааг заявил порталу Delfi, что подобного рода подарки являются стратегией России по «нормализации» факта аннексии полуострова Крым в 2014 году.

По запросу агентства France-Presse администрация президента Эстонии и посольство РФ в Таллине подтвердили, что подарок был возвращен. Ранее Керсти Каальюлайд неоднократно заявляла, что присоединение Крыма к России не должна быть признано международным сообществом.