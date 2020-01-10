Австрия приостановила рейсы в Тегеран из соображений безопасности

В пятницу, 8 января, Австрийские авиалинии отменили еженедельные полеты в Тегеран из соображений безопасности. Такое решение компания приняла два дня спустя послу крушения украинского самолета в Иране.

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В официальном заявлении компания сообщила, что получила последние данные относительности безопасности в воздушном пространстве вокруг международного аэропорта в Тегеране и приняла решение временно прекратить полеты.

«Как только мы получим более подробные сведения, тогда решим, возможно ли и когда восстановить полеты», — цитирует France-Presse заявление авиакомпании.

В четверг самолет, летевший из Вены в Тегеран, развернулся после пересадки в Софии. Аналогичное решение приняла и немецкая компания Lufthansa, которая из соображений безопасности 9 января развернула самолет, летевший из Франкфурта в Тегеран, а в пятницу также отменила рейсы.

После того, как в 20187 году США восстановили санкции против Ирана, французская и британская авиакомпании решили отменить полеты в Тегеран, но австрийские авиалинии и Lufthansa продолжили рейсы, несмотря на ограничительные меры со стороны Вашингтона.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ разбился 8 января вблизи Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. США и Канада сообщили, что самолет по ошибке был сбит системой ПВО. Киев не исключает этой версии. Тегеран называет ее ложью.