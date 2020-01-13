МИД Великобритании вызвал посла Ирана после задержания британского дипломата

В понедельник, 13 января, МИД Великобритании вызвал посла Ирана, чтобы выразить «решительный протест» в связи с задержанием британского посла в Тегеране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя британского премьер-министра.

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Действия иранских властей по отношению к британскому дипломату Робу Макэйру в заявлении характеризуются как «недопустимое нарушение Венской конвенции». Британский МИД потребовал от Хамида Баединеджада, иранского посла в Лондоне, гарантий того, что подобные действия в отношении дипломатов не повторятся.

Ранее Тегеран обвинил британского посла Боба Макэйра в присутствии на «несанкционированном митинге». В субботу, 11 января, Макэйр присутствовал на манифестации, заявленной как мирное собрание в память жертв, находившихся в сбитом Ираном украинском самолете. Собрание переросло в антиправительственную акцию, участники были задержаны полицией. Посол был задержан вместе с другими манифестантами и отпущен через несколько часов.

В воскресенье, 12 января, демонстранты под крики «Смерть Великобритании!» сожгли британский и израильский флаги перед посольством Великобритании в Тегеране.