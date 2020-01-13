Один из фигурантов дела об убийстве словацкого журналиста-расследователя признал вину

Бывший военный Мирослав Марчек, один из обвиняемых по делу об убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка и его подруги Мартины Кушнировой, признал свою причастность к этому преступлению. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Reuters.

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Свою вину Марчек признал в ходе суда. Это может снизить срок лишения свободы для бывшего военнослужащего, которому грозит пожизненное заключение. Следствие считает его одним из двух непосредственных исполнителей убийства.

Двое других обвиняемых (в том числе бизнесмен и один из богатейших людей Словакии Мариан Кочнер, которого следствие считает заказчиком убийства) не признали себя виновными. Еще один фигурант этого громкого дела не сделал никаких заявлений в ходе судебного заседания.

В конце декабря еще один обвиняемый по делу об убийстве журналиста Золтан Андруско заключил сделку со следствием, признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Журналист-расследователь Ян Куцьяк и его подруга Мартина Кушнирова были убиты в феврале 2018 года, когда находились у себя дома в пригороде Братиславы. Им было по 27 лет.

Убийство и посмертная публикация собранных Куцьяком материалов вызвали волну негодования в Словакии. Массовые демонстрации привели сперва к отставке главы МВД, а затем и премьер-министра страны Роберта Фицо.