В Европе вырос процент переработанного пластикового мусора

Ассоциация европейских производителей пластика PlasticsEurope объявила, что в Европе в 2018 году переработали 32,5% пластиковых отходов — на 1,4% больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в свежем докладе ассоциации.

Реклама Читать далее

В Европе в 2018 году было собрано 29,1 млн тонн пластикового мусора. 32,5% отправили на переработку, 42,6% использовали для выработки энергии, почти четверть оказалась на свалках.

С 2006 года количество пластика, отправленного на переработку, удвоилось, а пластика на полигоны отправлось на 44% меньше. По данным PlasticsEurope, пластиковый мусор не отправляют на полигоны в Швейцарии, Австрии и Нидерландах. Самые высокие показатели по переработке — в Норвегии, Испании, Швеции, Германии, Люксембурге, Дании, Эстонии и ряде других европейских стран.

Улучшение показателей по переработке в PlasticsEurope связывают с развитием раздельного сбора отходов. И в этом смысле Франция отстает от среднеевропейских показателей. В среднем в Европе 52% пластика выбрасывают с остальным мусором, во Франции эта доля составляет 68%. Таким образом, в специальные баки для переработки во Франции выбрасывают менее трети всего пластикового мусора.

Производство пластика во всем мире растет. В 2018 году было произведено 359 миллионов тонн (на 11 млн тонн больше, чем в 2017-м). А в Европе оно падает (61,8 млн тонн в 2018 году и 64,4 млн тонн в 2017-м). Около 30% пластиковых изделий производят в Китае.