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Борис Джонсон отказал Путину в скорой нормализации отношений

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Первая встреча Бориса Джонсона и Владимира Путина состоялась в перерыве международной конференции по Ливии, 19 января 2020.
Первая встреча Бориса Джонсона и Владимира Путина состоялась в перерыве международной конференции по Ливии, 19 января 2020. Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS
RFI

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свою первую встречу в качестве премьер-министра с Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от «агрессивных» действий России на британской территории.

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Встреча Бориса Джонсона и Владимира Путина состоялась в перерыве международной конференции по Ливии, которая проходит в Берлине. Во время этой встречи британский премьер назвал отравление бывшего агента Сергея Скрипаля «неосторожным использованием химического оружия» и «наглой попыткой убийства невинных людей». Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании в коммюнике. Борис Джонсон также предупредил российского лидера, что позиция Великобритании по «делу Скрипалей» не изменилась.

«Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам, а также подрывает безопасность наших сограждан и нашу коллективную безопасность», – сказал Борис Джонсон.

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