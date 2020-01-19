Борис Джонсон отказал Путину в скорой нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свою первую встречу в качестве премьер-министра с Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от «агрессивных» действий России на британской территории.

Реклама Читать далее

Встреча Бориса Джонсона и Владимира Путина состоялась в перерыве международной конференции по Ливии, которая проходит в Берлине. Во время этой встречи британский премьер назвал отравление бывшего агента Сергея Скрипаля «неосторожным использованием химического оружия» и «наглой попыткой убийства невинных людей». Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании в коммюнике. Борис Джонсон также предупредил российского лидера, что позиция Великобритании по «делу Скрипалей» не изменилась.

«Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам, а также подрывает безопасность наших сограждан и нашу коллективную безопасность», – сказал Борис Джонсон.