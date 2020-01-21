Президенты Литвы и Польши отказались ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.

Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил во вторник, 21 января, приглашение Израиля на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Иерусалиме 22 и 23 января. Ранее, в четверг, том, что он не поедет на форум, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его не включили в список спикеров мероприятия.

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Как сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря президента Литвы Антанаса Бубнялиса, Гитанас Науседа «попросил, чтобы Литву в Иерусалиме представил спикер парламента».

Как отмечает Ru.delfi, Бубнялис отказался комментировать связь между решением Науседы не ехать в Иерусалим с участием в мероприятии президента России Владимира Путина.

Ранее президент Польши Анджей Дуда также отказался от участия в форуме. Свое решение он объяснил тем, что президент России будет играть на мероприятии в Израиле роль первого плана, тогда как его даже не включили в список спикеров.

Варшава опасается, что Путин, который должен выступить на форуме с двумя речами, может вновь обвинить Польшу в антисемитизме, а также в развязывании Второй мировой войны.

Ранее, в конце декабря, Польша обвинила президента Путина в неоднократной и сознательной лжи после того, как в ходе пресс-конференции 19 декабря российский лидер заявил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Высокопоставленный источник в Израиле на условиях анонимности рассказал AFP, что Израиль «не хочет участвовать в спорах между Россией и Польшей».

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