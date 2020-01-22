Между Вьетнамом и Гвинеей: Россию поставили на 132-е место в рейтинге демократии

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Россия улучшила свои позиции в рейтинге демократических стран, заняла в нем 132-е место между Вьетнамом и Гвинеей и догнала республику Конго. Такие выводы сделали аналитики The Economist Intelligence Unit, которые в среду, 22 января, опубликовали ежегодный «Индекс демократии». Россию, как и в прошлом году, поместили в список авторитарных режимов.

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Исследователи оценили 165 стран, а также Гонконг и Тайвань по пяти признакам: выборный процесс и плюрализм, работа правительства, участие населения в политике, политическая культура и гражданские свободы. Россия набрала 3,11 из 10 возможных баллов. Подняться с 144-го на 134-е место ей удалось благодаря улучшению двух последних показателей.

Аналитики поделили всех участников рейтинга на четыре категории: полная демократия, ослабленная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. В 2019 году Франция переместилась из списка ослабленных демократических режимов в полные демократии. Исследователи связали это с изменением в политической культуре.

Авторы публикации назвали 2019 год худшим за все время существования рейтинга. Средний балл списка упал с 5.48 до 5.44. Такой результат аналитики объяснили политическими процессами в Латинской Америке и Африке к югу от Сахары.

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