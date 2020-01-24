Главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о Брекзите

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Брексите. Об этом в пятницу утром, 24 января, сообщает AFP. Теперь документ о выходе Великобритании из Евросоюза должен ратифицировать Европарламент.

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«Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — написал Шарль Мишель в своем твитере. «Я надеюсь написать эту новую страницу вместе», — добавил Мишель по-французски.

Подписанное в Брюсселе соглашение отправилось на подпись британскому премьер-министру Борису Джонсону. Европарламент ратифицирует соглашение 29 января, после этого свое согласие с документом должны письменно предоставить представители всех государств-членов ЕС.

Накануне, в четверг, 23 января, соглашение о Брекзите подписала королева Елизавета II. Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза еще в 2016 году. Дата Брекзита неоднократно переносилась из-за отсутствия согласия внутри британского парламента. Великобритания окончательно покинет Евросоюз 31 января 2020 года.

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