Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе примерно в 500 километрах от Берлина. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные СМИ. По предварительным данным, причиной инцидента стал личный конфликт.

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Полиция сообщила о задержании подозреваемого. По информации издания Bild, стрельбу открыл мужчина 1983 года рождения, а жертвами стали члены его семьи. Журналисты уточняют, что при инциденте, произошедшем в оживленном районе города, еще несколько человек пострадали.

Журнал Spiegel отмечает, что мужчина открыл стрельбу около входа в отель в центре города. Согласно информации журналистов, погибшие приехали туда на семейное мероприятие.

Пресс-секретарь полиции Рудольф Бильмайер подтвердил журналистам число погибших. По его словам, при задержании подозреваемый не оказывал сопротивления. В правоохранительных органах не сообщили, что именно стало причиной стрельбы, и призвали не распространять непроверенные версии случившегося. Уточняется, что стрелявший является гражданином Германии.

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