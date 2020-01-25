Ротшильды потребовали от властей Вены компенсацию за отнятые нацистами дома

Наследники семьи Ротшильдов подали в суд на власти Вены и потребовали выплатить компенсацию в размере 110 миллионов евро за имущество, национализированное нацистами в 1938 году. Как пишет The Financial Times, поводом для иска стала продажа одного из зданий, принадлежавших ранее благотворительному фонду Ротшильдов, муниципальным властям Вены по заниженной цене.

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Наследники потребовали у властей Вены выплатить компенсацию за недвижимость, реквизированную после аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году. Имущество принадлежало благотворительному фонду, основанному бароном Альбертом фон Ротшильдом. Организация занималась созданием в Вене психиатрических больниц.

Согласно иску наследников банкира, после того, как в 1956 году власти вернули недвижимость в собственность благотворительного фонда, его управление перешло к муниципальным властям Вены. Самим Ротшильдам не предложили принять участие в воссоздании организации. С тех пор собственность фонда перешла под контроль властей Вены.

По утверждению Ротшильдов, после того, как стоимость недвижимости в столице Австрии выросла вдвое в начале 2000-х, город стал продавать здания себе же по заниженным ценам. В 2002 году один из главных активов фонда — особняк в стиле барокко, в котором располагалась первая в мире больница для душевнобольных — перешел в собственность муниципальных властей. Теперь там располагается бизнес-школа.

Истцы обвинили город в фактическом «захвате» фонда вопреки воле его создателя. Наследники Ротшильдов потребовали отменить сделку по продаже особняка, а также отказаться от одного из пунктов устава, согласно которому в случае, если благотворительная организация распадется, все ее имущество перейдет властям Вены.

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