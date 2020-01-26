Премьер-министр Нидерландов принес извинения за действия властей страны во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения за роль властей в преследовании еврейского населения страны во время Холокоста. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщило агентство France-Presse.

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«Последние из выживших находятся среди нас, и я хочу сегодня принести от имени правительства извинения за действия властей того времени», — заявил Рютте в Амстердаме. Выступление премьер-министра проходило в рамках дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-й годовщине освобождения Освенцима.

Это первый случай в истории Нидерландов, когда правительство принесло извинения за преследование евреев и их депортацию в лагеря смерти. По данным AFP, из 140 тысяч евреев, проживавших в то время в стране, 102 тысячи погибли.

В присутствии выживших в Холокосте, а также представителей еврейской общины Нидерландов и политических деятелей Рютте признал, что «правительственные институты не выступили на страже справедливости и безопасности». «75 лет прошло после освобождения Освенцима, а антисемитизм до сих пор существует. Именно по этой причине мы должны полностью и во всеуслышание признать произошедшее», — подчеркнул в своей речи премьер.

По мнению эксперта Франка ван Врее, возглавляющего Институт военной документации Нидерландов, правительство не случайно выбрало 75-летнюю годовщину трагедии для принесения публичных извинений, хотя дискуссии о вине властей ведутся уже давно.

Напомним, в 2012 году глава голландской Партии свободы Герт Вилдерс призывал правительство извиниться за ту роль, которую сыграли власти в преследовании евреев в период немецкой оккупации. Тогда премьер Рютте счел, что для официальных публичных извинений не хватало доказательств вины голландских властей. Он также сослался на извинения, которые в 2000 году принес тогдашний глава правительства Виллем Кок: он попросил прощения за «холодный прием», оказанный выжившим в лагерях, когда они вернулись в Нидерланды.

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