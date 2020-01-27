«Условно единый»: белорусская оппозиция договорилась о выборах кандидата в президенты

О подготовке к определению кандидата в президенты от демократических сил заявили лидеры пяти оппозиционных партий. Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.

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К согласию пришли лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, глава Партии БНФ Григорий Костусёв. Не участвуют в процедуре определения единого кандидата партия «Зеленые», Консервативно-христианская партия БНФ, Белорусская социал-демократическая Грамада, партия левых «Справедливый мир».

У входа в конференц-зал отеля Crown Plaza, где собрались лидеры пяти партий, журналистов встречали представители гражданской кампании «Свежий ветер», созданной прошлым летом для противодействия российско-белорусской интеграции и в защиту независимости страны. Кампания считает участие в президентских выборах игрой на стороне власти, представителей инициативы в конференц-зал не пустили, «чтобы не было провокаторов».

Один из лидеров кампании «Свежий ветер» Михаил Янчук G.Sharypkin/RFI

Один из лидеров кампании «Свежий ветер» Михаил Янчук, стоя у входа с марионеткой в руках, заявил: «Если наши политики действительно хотят что-то изменить в стране, они не должны звать людей на фейковые выборы, выборы, которых нет. Ведь единственный выигрыш получит только власть, благодаря тому что кампания оппозиции повысит явку избирателей на участки, где голоса не считают. Мы хотим объединения народа перед внешними угрозами для Беларуси, но для этого не надо ходить на эти выборы — их нет».

Сложно, долго и небесплатно

Процедура выбора единого кандидата основывается на рейтинге. Кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов распределяются между партиями. 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — на голосовании в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил во второй половине мая.

По словам главы БСДП (Грамада) Игоря Борисова, участие в выборах единого кандидата может принять представитель партии, имеющий решение руководящего органа, либо обычный гражданин, собравший 200 подписей. Все участники обязаны уплатить взнос в размере 500 евро — деньги пойдут на организацию процедуры выборов единого кандидата.

С 3 по 16 февраля принимаются заявки желающих участвовать в процедуре, до 3 марта заявки будут анализироваться, 4 марта страна узнает список претендентов.

С 4 марта по 30 апреля пройдет интернет-голосование, с 4 марта по 14 мая — праймериз в регионах.

Конгресс демократических сил, где и будет объявлен и утвержден единый кандидат, планируется провести с 15 по 30 мая — за три месяца до президентских выборов.

Фаворит

Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв предложил «сломать сценарий» и уйти с пресс-конференции с единым кандидатом. По его мнению, наиболее авторитетным и известным политиком сейчас является Павел Северинец, бывший политзаключенный, организатор декабрьских акций против интеграции с Россией, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Тем более, по словам Костусёва, «есть признаки того, что выборы президента состоятся намного раньше, чем 30 августа 2020 года».

Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв G.Sharypkin/RFI

Лидеры остальных партий призвали Григория Костусёва все же придерживаться разработанного сценария.

Сам Павел Северинец сказал RFI, что намерен участвовать в борьбе за статус единого кандидата, его кандидатура одобрена единомышленниками по Белорусской христианской демократии. Политику еще предстоит отбыть 30 суток ареста за предновогодние акции протеста, всего ему присудили 45 суток.

Требования к единому кандидату в президенты Беларуси

Кандидат должен выступать за: независимость и против диктатуры; защиту социальных и экономических прав белорусов; выход из ОДКБ и Союзного государства Беларуси и России; развитие белорусского языка и культуры; добрососедские отношения с ЕС, США и Россией; недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

Павел Северинец, бывший политзаключенный, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» G.Sharypkin/RFI

Главный соперник

Александр Лукашенко, первый и пока единственный президент страны с 1994 года, будет участвовать и в будущих выборах. Во время недавней поездки в город Шклов он заявил: «Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране. Вот вы и определяйтесь. Искренне вам говорю: не смотрите, что ваш – не ваш, смотрите, кто сможет сохранить для вас этот клочок земли. Найдете такого человека – своего директора, министра и прочее – я буду только рад и буду поддерживать».

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