В Лондоне после брексита открылось «посольство» Евросоюза

В столице Великобритании, официально вышедшей из состава Евросоюза, начала работать дипломатическая миссия ЕС. Выступивший на открытии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о решении Великобритании, но всецело уважает его.

Реклама Читать далее

«Великобритания останется ключевым партнером Евросоюза, а наши отношения зиждутся на совместных ценностях и интересах», — заявил Жозеп Боррель в субботу, 1 февраля, выступая на открытии европейской дипмиссии в здании Europe House в Вестминстере. По его словам, ЕС намеревается выстроить с Лондоном новое «амбициозное» партнерство в сферах торгово-экономического сотрудничества, правосудия, внешней политики, безопасности и обороны.

После того как Великобритания покинула Европейский Союз представительство ЕС в Лондоне прекратило свою деятельность. Как и в случае других стран, не входящих в состав ЕС, в Лондоне открылось внешнеполитическое представительство Евросюза, которое называется вместе с тем не посольство, но делегация — «делегация ЕС в Соединенном Королевстве». Делегация ЕС будет работать в тесном сотрудничестве с посольствами 27 стран-членов ЕС в Великобритании.

Главой делегации ЕС в Великобритании стал португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться