Полиция Лондона застрелила нападавшего с ножом на прохожих мужчину

Несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем на юге Лондона. Об этом через Twitter сообщила пресс-служба лондонской полиции. Власти назвали произошедшее терактом.

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По данным полиции, два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих в районе Стретем на юге Лондона. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

«Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — заявило ведомство в сообщении, опубликованном в воскресенье, 2 февраля в Twitter.

Как сообщает BBC со ссылкой на пользователей соцсетей, очевидцы слышали по меньшей мере три выстрела. На место происшествия прибыли аварийные службы и медработники, улицы перекрыты. Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент.

Согласно телеканалу Sky News, полиция рассматривает «атаку, связанную с исламизмом», в качестве основной версии.

Последний теракт произошел в столице Великобритании 29 ноября 2019. Тогда мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Пятеро человек пострадали, впоследствии двое из них скончались. Злоумышленника застрелили полицейские, на его теле был обнаружен муляж пояса смертника. Как выяснило следствие, нападавший 28-летний Усман Хан ранее уже был осужден за преступления, связанные с терроризмом. В 2012 году его приговорили к восьми годам заключения за участие в деятельности группировки, которая планировала напасть на Лондонскую фондовую биржу.

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