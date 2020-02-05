Литва и Белорусская АЭС: «У вас гордость, а у нас — беда»

Литва и Беларусь договорились о новых экспертных консультациях по поводу БелАЭС в Островце у белорусско-литовской границы. Ее строительство уже заканчивается, Литва выступает против работающего атомного объекта неподалеку от своей столицы.

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Прошло пару дней после визита в Минск госсекретаря США Майкла Помпео — и вот в Беларусь приехал еще один западный гость, из Литвы — страны-соседки, с которой у Беларуси сейчас сложные отношения из-за строительства атомной электростанции практически на границе.

По завершении своего двухдневного визита глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретился с группой белорусских журналистов. «Мы с моим белорусским коллегой Владимиром Макеем посетили деревню Рымдюны под Островцом, где существует проблема с литовской школой, детским садом и культурным литовским центром. Проблему удалось разрешить, и я благодарен коллеге», — сказал литовский министр. Но там же — в Островецком районе — заканчивается строительство главной проблемы Литвы последних лет — Белорусской АЭС. Литва требует прекращения строительства опасного, по ее мнению, объекта российским «Атомстройэкспортом», обещает не только сама не покупать белорусскую энергию (а на ее экспорт в Минске были большие планы), но и сделать все для того, чтобы остановить возможный экспорт белорусской энергии и в другие страны ЕС.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс об отношениях с Беларусью

Линас Линкявичюс: «Что касается электростанции, то я больших иллюзий не имею. Различная точка зрения — у правительства Беларуси гордость за этот проект. На что я откровенно сказал: у вас гордость, а у нас — беда. Нет экономического основания (для АЭС), но это ваше решение — тут мы мало что можем сделать. Но то, что можем попытаться хотя бы — нужно радикально улучшить безопасность. Так что, если мы действительно понимаем, что безопасность — это приоритет, так давайте вместе будем что-то максимально делать. Получилось это понимание вроде найти, чтобы международные эксперты приехали и помогли выделить эти самые основные, ключевые рекомендации, которые обязаны быть проведены не когда-то, а перед запуском этой станции. Оценка которой у нас не изменится — мы против нее, и это так и останется. Но хотя бы уменьшить возможный ущерб. Как я понял, есть готовность принять экспертов из ENSREG и генерального директора Еврокомиссии по энергетике — это хорошо. Если получится, детально рассмотреть сейсмические характеристики площадки, угрозы наводнения, устойчивость перед большими катастрофами, качество системы охлаждения. Есть конкретные рекомендации, на которые надо смотреть серьезно. Но я хотя бы почувствовал понимание».

Атомную проблему Линас Линкявичюс называет «болячкой в отношениях», но, по его словам, есть и много позитива. Литву беспокоят угрозы белорусскому суверенитету, а ощущение, что эти угрозы существуют, есть, по словам министра, у всего мира. Литва, бывшая долгое время с Беларусью в «союзном» образовании Великое княжество Литовское, может помочь в борьбе за углеродную независимость, учитывая безрезультатные пока переговоры Минска и Москвы о поставках нефти и газа. Напомним, первая альтернативная поставка норвежской нефти в Беларусь состоялась через литовский порт Клайпеда.

Линас Линкявичюс: «Независимость, суверенитет Беларуси — это и наш национальный интерес. Без диалога трудно помочь в этом. Во-вторых, надо смотреть, где можем воздействовать — это альтернативные источники энергоресурсов. Это были единичные поставки нефти, но, как я понял, есть интерес, чтобы они стали регулярными. Мы готовы идти на это. Конечно, это не решит потребности, это очень символически, но все равно это был бы вклад в диверсификацию [поставок]. С газом надо еще рассмотреть технические решения, но я так понял, что тоже есть интерес. И у нас тоже есть такая готовность, в сотрудничестве с Польшей, скажем, найти какие-то решения, чтобы были и альтернативные поставки газа. Плюс Всемирная торговая организация: у Беларуси есть интерес вступить в ВТО, там не так уж просто — надо и реформы делать, определенные стандарты [соблюдать], мы это сами проходили, мы действительно можем помочь в этом. Это наш интерес, чтобы Беларусь была членом ВТО, он совпадает. Надо разговаривать, экспорт идет, Клайпедский порт самый близкий, без этого порта трудно представить экспорт «Беларуськалия», он загружен только на 30 процентов — это выгодно и порту. Чем больше контактов с нами, с европейскими странами — тем лучше».

Что касается российско-белорусской интеграции, то она вызывает у соседей как минимум беспокойство. «Так сложилась ситуация, что 20 лет уже попыткам воплотить в жизнь договор об интеграции. Я помню, что спросил, почему так долго. И мне кто-то ответил, что есть у интеграции начало, нет у интеграции конца. Интересная мысль. А если серьезно, то по поводу интеграции не нам решать, но мы не считаем, что эта интеграция — что-то положительное», — сказал литовский министр.

Накануне визита министра иностранных дел Литвы в Беларусь литовская разведка обнародовала очередной доклад «Оценка угроз национальной безопасности», в котором, в частности, отмечается, что «переговоры о более глубокой интеграции между Беларусью и Россией осложняются расходящимися позициями и интересами». «Из-за противоречивых интересов, сложности задач интеграции и способности Беларуси откладывать реализацию уже подписанных соглашений, по крайней мере, в ближайшей перспективе проект Союзного государства вряд ли достигнет существенного прогресса», — считают в Департаменте государственной безопасности Литвы.

В проблемной области отношений Запада и Беларуси — соблюдении прав человека — улучшений Линас Линкявичюс пока не видит. Но литовского министра радует то, что во время визита в Беларусь Майкла Помпео белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова на эту тему разговаривать. «Это очень важно, — отметил Линкявичюс — Если есть готовность об этом говорить, это уже кое-что. Важно, чтобы экономические интересы не заслоняли эти проблемы».

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