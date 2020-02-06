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В Италии два человека погибли из-за схода с рельсов скоростного поезда

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В Италии с рельсов сошел скоростной поезд, погибли два человека
В Италии с рельсов сошел скоростной поезд, погибли два человека Miguel MEDINA / AFP
RFI

Утром в четверг, 6 февраля, высокоскоростной поезд, следовавший из Милана в Салерно, сошел с рельсов в провинции Лоди на севере Италии. Двое человек погибли, 27 пострадали. Об этом сообщили местные власти и спасательные службы.

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Префект Лоди Марчелло Кардона сообщил, что оба погибших — машинисты. По его словам, жизни пострадавших все опасности. По данным спасателей, 27 человек пострадали. 25 получили незначительные травмы, двое — более серьезные. В поезде находились в общей сложности 33 человека.

Трагический инцидент произошел около 5:30 утра в полусотне километров от Милана в сельской местности. Причины крушения устанавливаются. На кадрах с места происшествия видно, что опрокинулись локомотив и первый вагон.

В спасательной операции задействовали сотни специалистов, десятки машин скорой помощи и два вертолета.

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