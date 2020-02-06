«Момент истины» и «маневры» России: Лукашенко подготовился к новой встрече с Путиным

Накануне встречи с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко «сверил часы с правительством». Перед «моментом истины», как называет встречу сам Лукашенко, обошлось без резких выражений, но с явными упреками в недобросовестности союзника.

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Беларусь второй месяц живет без подписанных с Россией контрактов на поставку нефти и газа. Минск требует компенсации за российский налоговый манёвр, цену на энергоносители, как для приграничных с Беларусью российских регионов. Российская нефть не поступает на белорусские НПЗ с начала года, стоимость на газ в 127 долларов за тысячу кубометров согласована только до конца февраля. На пресс-конференции в Москве 19 декабря Владимир Путин заявил, что стоимость газа для Беларуси как для Смоленской области возможна лишь при создании наднациональных органов.

Потери в год выборов президента

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в прошлом году около 330 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Сергей Румас. Всего, по оценкам белорусского правительства, налоговый манёвр лишит Беларусь до 2024 года 8-12 миллиардов долларов.

По словам Лукашенко, Беларусь не может отказаться от самого главного — «поступательного роста доходов всех слоев населения». «Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год — год экзаменов», — сказал Лукашенко, имея в виду под экзаменами президентские выборы летом этого года.

Россия не держит слово

По словам Лукашенко, ближайший партнер регулярно нарушает обязательства — все последние 13 лет. «Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть (имеются в виду поставки вне государственного контракта. — RFI). Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель требует разработать «механизмы компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине». «Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — сказал Лукашенко.

Альтернативные пути

Лукашенко поинтересовался результатами поиска альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. «Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — сказал Лукашенко.

Первая партия норвежской нефти — 80 тысяч тонн — пришла в Беларусь через литовскую Клайпеду, Литва в кооперации с Польшей готовы помочь с поставками газа, как недавно в Минске заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с Лукашенко заявил о готовности стопроцентно обеспечить Беларусь нефтью «по конкурентным ценам».

Сразу по окончании совещания президентский борт направился в Сочи. 4 февраля Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

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