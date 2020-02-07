75-летие Ялтинской конференции: обида де Голля и память французов

«То, что нас не пригласили, меня, конечно же, огорчило, но ничуть не удивило». Это признание генерала де Голля, чье самолюбие было глубоко задето, во многом определило отношение французов к Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года. 75 лет спустя об этой встрече лидеров США, СССР и Великобритании во Франции помнят лучше, чем в самих странах-участницах конференции.

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Предысторией встречи трех мировых лидеров в крымской Ялте стали события начала 1943 года. Немцы вторую зиму продолжали наступление на восток. Но их продвижение не просто увязло, а обернулось масштабным поражением под Сталинградом. Сталинградская битва стала переломной во Второй мировой войне, а поражение германской армии предрекло победу над нацистской Германией. Исход Сталинградской битвы дал мировым лидерам пищу для размышления о будущем мира. Когда удастся одержать победу над нацизмом? Какую цену предстоит за нее заплатить? Кто выиграет от этой победы больше остальных? И вообще, как будет выглядеть мир без нацизма? Впервые в истории судьба Европы оказалась, главным образом, в руках внешних сил, держав, которые рассматривали ее территорию как арену борьбы за сферы влияния.

«Большая тройка» — Сталин, Рузвельт и Черчилль — для многих выглядела странным альянсом. В нем объединились главная капиталистическая держава мира Соединенные Штаты, коммунистический СССР и ведущая колониальная держава Великобритания. Следует напомнить, что в этой тройке Великобритания была единственным врагом нацистской Германии, воевавшим против нее с самого начала Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.) и до ее конца. Лондон выступал за участие Франции в переговорах, стремясь не допустить установления чьей бы то ни было гегемонии в Европе и осознавая недостаток собственного влияния и веса в мире, который вскоре станет биполярным.

Новый мировой порядок готовился в три этапа. На конференции в Тегеране, которая проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, обсуждался раздел Германии, раздел Европы и зоны влияния, границы Польши и подготовка высадки союзников в Нормандии в мае 1944 года. В Тегеране Великобританию представлял Черчилль, Рузвельт — Соединенные Штаты, Сталин — Советский Союз.

Вскоре после капитуляции Германии в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года прошла конференция, участники которой обсуждали послевоенное устройство мира. (До капитуляции Японии оставалось несколько недель). Рузвельт к этому времени умер. Его в тройке заменил Трумэн, СССР представлял Сталин, Великобританию вначале Черчилль, затем его сменил лейборист Эттли.

Франция больше не «великая держава»

Прошедшая между Тегераном и Потсдамом конференция в Ялте 4-11 февраля 1945 года во Франции известна лучше остальных — как символ национального унижения.

Встреча в Тегеране, формирование временного французского правительства за три дня до высадки союзников в Нормандии, освобождение Парижа в августе 1944 года и конец вишистского правительства в том же августе — все эти события вернули Франции суверенитет и официальное место в рядах союзников по антигитлеровской коалиции.

Однако второстепенная роль на западном фронте и коллаборационистское прошлое (режим маршала Петена) заставляли смотреть на Францию как на «младшего» и «неоднозначного» партнера, что и стало причиной отсутствия страны на Ялтинской конференции. Такое отношение к Франции глубоко ранило генерала де Голля. Тот же сценарий повторился и в Потсдаме, куда французов не пригласили из опасений в том, что они потребуют пересмотра всех решений, принятых без их участия.

Следует отметить, что негативное восприятие Ялтинской конференции во Франции было в значительной степени сформировано книгой историка и политика-голлиста Артура Конте с программным названием «Ялта или раздел мира: 11 февраля 1945». Книга вышла в свет в 1965 году. На обложке была помещена знаменитая фотография трех улыбающихся лидеров перед дворцом в крымской Ливадии.

О чем на самом деле договорились союзники в Ялте?

Подобное драматическое восприятие саммита в Ялте во многом ошибочно. Помимо упомянутых трехсторонних конференций, союзники проводили и двусторонние встречи: перед Ялтой у США и Великобритании прошли переговоры на Мальте, а советско-британская встреча состоялась в октябре 1944 года в Москве в отсутствие Рузвельта. Тогда Сталин пытался всячески задобрить Черчилля, предлагая ему совместный контроль над Югославией или Венгрией, которая в результате стала частью «восточного блока». «Раздел мира» стал результатом не одной лишь Ялтинской конференции, а длительного переговорного процесса, из которого Франция была исключена.

Задачей смертельно больного Рузвельта в Ялте было склонить Сталина вступить в войну против Японии. И Сталин пообещал начать военные действия через 90 дней после капитуляции Германии. Обещание свое он сдержал: советские войска вступили в Манчжурию через два дня после ядерной бомбардировки Хиросимы.

В Ялте Германия была поделена на три зоны. Однако Черчиллю удалось выхлопотать четвертую – для Франции. С его помощью были «сдвинуты» на восток и границы Польши. Сталин отвоевал себе Чехословакию и Венгрию.

Итак, в Ялте Европа была поделена на зоны влияния в основном в пользу Сталина, которому, как не без иронии отмечают историки, помогли «родные стены».

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