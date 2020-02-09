Швейцарцы поддержали закон о криминализации гомофобии

В Швейцарии на общенациональном референдуме поддержали закон, который предлагает ввести уголовное наказание за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Теперь гомофобию в стране приравняют к расизму, а за ее публичное проявление будут наказывать штрафом или тюремным заключением. Закон поддержали 63,1% участников голосования.

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Депутат федерального парламента Матиас Рейнард назвал итоги референдума «важным сигналом» о том, что Швейцария больше не готова терпеть «ненависть». Проявление гомофобии в стране теперь приравняли к расизму и признали уголовным преступлением, наказание за которое может составить до трех лет тюрьмы. Под статью подпадают также публичные высказывания, направленные против ЛГБТ, которые до этого считались законными. Против инициативы выступили лишь три кантона.

Закон, одобренный на референдуме, был поддержан парламентом еще в 2018 году. Однако против документа выступила Швейцарская национальная партия и консервативные активисты, которые потребовали провести референдум. По мнению противников закона, расширение нормы, которая предусматривает уголовное наказание за дискриминацию по религиозному и расовому признаку, может ограничить свободу слова. Кроме того, они посчитали понятие «гендерная идентичность», которое используется в документе, слишком расплывчатым и выразили опасения, что новая норма приведет к злоупотреблениям.

После принятия закона активисты, выступавшие против, призвали применять его только в крайних случаях и не допустить подачи излишнего числа исков.

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