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Миллиардер Усманов купил рукопись манифеста Пьера де Кубертена

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Миллиардер Алишер Усманов
Миллиардер Алишер Усманов © REUTERS
RFI

Российский миллиардер Алишер Усманов за восемь миллионов евро купил рукописи речи, которую произнес основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Как сообщает агентство France-Presse в понедельник, 10 января, бизнесмен передал ее в Олимпийский музей в Лозанне.

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Пьер де Кубертен впервые представил манифест, написанный на пустых регистрационных формах Международного конгресса по физическому воспитанию, в 1892 году во время выступления в Сорбонне в Париже. В нем французский аристократ впервые представил идею возрождения Олимпийских игр. Уже в 1896 году в Афинах прошли первые современные Олимпийские игры.

Олимпийский манифест был продан в декабре 2019 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные для вещей, связанных со спортом, 8,8 миллионов долларов. Лот ушел с молотка почти в девять раз дороже начальной цены. Кто именно приобрел документ, сразу после продажи не сообщалось.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил Алишера Усманова за передачу рукописи музею. «Ваша щедрость сделала возможным момент, так ярко напомнивший нам о миссии Олимпийских игр, которые должны объединять весь мир в мирном соревновании», — отметил президент МОК.

Ранее стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в крупных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио 2020 года, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены из России смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут, что не были замешаны в допинговом скандале.

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