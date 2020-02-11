Болгария решила отменить выставку болгарского искусства в Лувре

Болгария решила отменить свое участие в выставке «Искусство и культура в Болгарии ХVI-XVIII вв.», которая должна была состояться в отделе исламского искусства в Лувре во второй половине 2020 года. Об этом пишет AFP, ссылаясь на заявление министерства культуры Болгарии.

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На выставке должны были быть представлены иконы, рукописи, украшения и художественные предметы, созданные в Болгарии в период османского владычества. Первоначально предполагалось, что выставка пройдет в отделе искусства ислама. Однако партия «Болгарское национальное движение» (ВМРО), занимающая националистическую позицию, назвала такое размещение экспозиции «издевательством» и «оскорблением».

Министр культуры Болгарии Боил Банов, которого цитирует болгарское информационное агнтство БНР, заявил, что участие в выставке «отменяется». Такое решение было принято в связи с отказом Болгарской православной церкви предоставить принадлежащие ей художественные произведения, а также «с реакцией общественного мнения».

Министр также сказал, что ведутся переговоры с руководством Лувра, и что музею предложено провести другую выставку, посвященную периоду Второго болгарского государства (XII-XIV вв.).

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