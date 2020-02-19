Британские консерваторы предложили закрыть страну для «дешевой рабочей силы»

В Великобритании с 1 января 2021 года должны вступить в силу новые иммиграционные правила. Власти собираются ввести балльную систему, чтобы отдавать предпочтение наиболее квалифицированным кадрам со всего мира и сократить «зависимость от дешевой рабочей силы из Европы». Такие цели официально обнародовало британское правительство консерваторов, сообщает 19 февраля агентство Reuters.

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Британские консерваторы собираются ввести балльную систему для соискателей рабочих виз. Баллы будут насчитываться в зависимости от компетенций, уровня образования, знания английского языка, профессии и заработной платы.

На рабочие визы смогут рассчитывать только кандидаты, набравшие минимально требуемое число баллов. Как отмечает BBC, для получения рабочей визы потребуется минимум 70 баллов. Чтобы их получить надо, к примеру, иметь предложение о трудоустройстве от конкретного работодателя (20 баллов), обладать дефицитной для британской экономики профессией (20 баллов), в достаточной мере владеть английским языком (10 баллов), иметь предполагаемую зарплату выше 25599 фунтов в год (20 баллов) и так далее.

Балльную систему консерваторы планируют внедрить и для иностранных студентов. Эти правила не коснутся научной сферы и области здравоохранения, а также работников сельского хозяйства отмечает Reuters.

«Впервые за многие десятилетия Соединенное Королевство будет полностью контролировать тех, кто въезжает к нам в страну, и функционирование нашей иммиграционной системы», — заявили в правительстве, комментируя новые иммиграционные правила.

В настоящий момент граждане европейских стран могут свободно жить и работать в Великобритании. После Брексита граждане стран ЕС могут без визы приезжать в Британию только на шесть месяцев в качестве туристов. «Мы должны развернуть нашу экономику от зависимости от дешевой рабочей силы из Европы в сторону инвестиций в технологии и автоматизацию (производства)», — говорится в заявлении.

По данным Консультационного комитета по миграционной политике (MAC), 70% граждан стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), перебравшихся в Великобританию с 2004 года, не смогли бы получить рабочие визы по новым правилам. Бизнес опасается, что это приведет к резкому повышению стоимости рабочей силы. Правительство утверждает, что работодатели «должны адаптироваться» к новым условиям.

Британская оппозиция выступила против нововведений в сфере иммиграции, обвинив консерваторов в насаждении «атмосферы недоброжелательности». Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что эти правила негативно скажутся как на экономике, так и на демографии. Предложения правительства должен одобрить парламент, чтобы они вступили в силу. Правительство предлагат их внедрить сразу после того, как Британия окончательно «порвет» с Европейским союзом.

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