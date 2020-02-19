В лондонской больнице пациентка играла на скрипке во время операции на мозге

53-летняя скрипачка Дагмар Тернер играла на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга.

53-летняя скрипачка симфонического оркестра британского острова Уайт Дагмар Тернер играла на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга. Так пациентка помогла врачам сохранить важные участки мозга, отвечающие за движения рук. Об этом в среду, 19 февраля сообщили в больнице Королевского колледжа Лондона.

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Хирурги разработали технику, позволяющую в реальном времени проверить, что участки мозга, отвечающие за движения рук, не были задеты во время операции.

Дагмар Тернер делали операцию по удалению опухоли мозга. Ее разбудили в середине процедуры, чтобы она играла на скрипке и таким образом помогала врачам определить активные во время игры участки мозга.

«Мысль о вероятности того, что я больше не смогу играть, разбивала мне сердце», — сказала скрипачка после операции. Она поблагодарила врачей за то, что те сделали все возможное для ее спасения. «Благодаря им, я надеюсь в скором времени вернуться в оркестр», — подчеркнула Тернер, которая вышла из больницы через три дня после операции.

«Мы проводим около 400 удалений опухолей в год, и нам часто приходится будить пациентов во время операции, чтобы проверить их языковые рефлексы, — пояснил проводивший операцию нейрохирург Кейумарс Ашкан (Keyoumars Ashkan). — Но впервые я заставил пациента играть на музыкальном инструменте».

По его словам, врачи удалили Дагмар Тернер 90% опухоли, а операция позволила скрипачке «сохранить полную подвижность левой руки».

Опухоль Дагмар Тернер диагностировали в 2013 году. Скрипачку прооперировали в январе, отметили в больнице.

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