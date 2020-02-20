В четверг, 20 февраля, в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Ожидается, что лидеры европейских стран попытаются согласовать бюджетный план на 2021–2027 годы. По различным прогнозам, быстро договориться не получится, так как страны-участницы ЕС занимают слишком разные позиции.

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Для того, чтобы достичь соглашения по последнему многолетнему проекту бюджета, потребовалось два саммита. Эксперты, опрошенные агентством France-Presse, полагают, что встреча 20 февраля станет лишь первой в серии обсуждений.

Один из самых сложных вопросов связан с выходом из ЕС Великобритании. Напомним, Соединенное Королевство было на втором месте по размеру взносов в бюджет ЕС. До конца 2020 года, то есть до завершения переходного периода после Брекзита, Великобритания продолжит делать взносы, однако европейским политикам необходимо решить, как обойтись без этих средств в новом семилетнем бюджетном цикле.

Также предстоит определить размер бюджета и то, как будут распределяться средства. К примеру, крупнейший финансовый донор Евросоюза Германия выступает за то, чтобы перераспределить финансовые ресурсы на новые приоритетные направления, такие как миграция, безопасность и научные исследования, сократив средства на сельское хозяйство и помощь наименее развитым регионам. AFP подчеркивает, что в действующем сейчас финансовом плане именно на эти два направления было выделено около 60% общего бюджета ЕС. Франция выступает против сокращения финансирования сельскохозяйственного сектора, а Испания, Польша и Греция в свою очередь не поддерживают уменьшение дотаций на поддержания наименее развитых регионов.

На саммите планируется обсудить и компенсацию, которую получают Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция в соответствии с их платежами в общий бюджет. Эта компенсация была введена по требованию Великобритании в 1984 году. Ряд стран, в числе которых Франция, выступают за аннулирование компенсации в интересах поддержания бюджета после Брекзита.

Новшеством бюджетного плана 2021–2027 может стать закрытие доступа к евродотациям для стран, не соблюдающих нормы союза. Если эта часть проекта пройдет фазу согласования, предполагается, что «несоблюдение» будет фиксироваться Еврокомиссией. Однако эксперты считают, что эта мера вряд ли будет утверждена, так как она даст странам-крупным донорам слишком большой вес в объединении, и против этого выступит большинство стран, получающих евродотации.

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