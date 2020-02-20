Расследованием стрельбы в Ханау займется антитеррористическая прокуратура

В ночь на четверг, 20 февраля, в немецком городе Ханау, недалеко от Франкфурта-на-Майне, неизвестный устроил стрельбу. Мужчина атаковал кальянную и бар. Девять человек погибли, несколько получили ранения.

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Сообщается, что стрелок передвигался на автомобиле. Сначала он открыл огонь по посетителям кальянной в центре города, затем переехал в западную часть Ханау и напал на посетителей похожего заведения. Сообщалось, что среди погибших в результате нападения — несколько курдов.

Предполагаемый преступник был найден мертвым у себя дома. Полиция сообщила, что дома у стрелка было обнаружено еще одно тело. Однако никаких подтверждений того, что у преступника были сообщники, нет.

Личность злоумышленника не раскрывается, однако портал RND передает, что стрелком был некий Тобиас Р., гражданин Германии. Перед тем, как покончить с собой, он оставил письменное признание и видеообращение, в котором объяснил мотивы своего поступка. По данным Bild, в письме стрелка говорится о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих на территории страны. Телеканал ARD передавал, что расследованием стрельбы в Ханау займется генеральная прокуратура страны, однако затем дело было передано антитеррористической прокуратуре.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированный визит в город Галле из-за событий в Ханау.

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