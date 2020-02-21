Власти Германии признали стрельбу в Ханау терактом на почве расизма

МВД Германии признало нападения в Ханау, в результате которых погибли в общей сложности 11 человек, терактом на почве расизма. Об этом глава министерства Хорст Зеехофер заявил в пятницу, 21 февраля, на пресс-конференции в Берлине, передает DW.

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Зеехофер подчеркнул, что угроза, связанная с ультраправым экстремизом, «очень высока». Министр объявил, что меры безопасности будут усилены в ряде общественных мест, особенно в районе мечетей. Но также и в аэропортах, на вокзалах и на границе, чтобы предупредить преступления возможных подражателей.

Министр юстиции Кристина Ламбрехт в свою очередь пообещала, что правительство тщательным образом проверит, каким образом огнестрельное оружие могло оказаться в руках «экстремиста».

В среду, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне. Шестеро человек получили ранения. Затем он вернулся домой, предположительно застрелил свою мать и покончил с собой. Расследование нападений поручили антитеррористической прокуратуре.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил, что все девять убитых в кальянных были иностранного происхождения. У некоторых из них было немецкое гражданство. В посольстве Турции в Германии заявили, что по меньшей мере пятеро убитых были гражданами Турции. Конфедерация курдских коммунистов в Германии сообщила, что среди погибших были также курды.

По данным властей, ничто не говорит о том, что у преступника были сообщники. В прокуратуре сообщили, что Тобиас Р. перед нападением опубликовал в интернете видеоролики и некий манифест, где «помимо невразумительных мыслей и теорий заговора были и глубоко расистские заявления».

Канцлер Германии Ангела Меркель после стрельбы в Ханау заявила: «Расизм — это яд, ненависть — это яд. Этот яд существует в обществе, и на нем лежит ответственность за слишком многие преступления».

Глава МВД Хорст Зеехофер напомнил, что стрельба в Ханау стала уже третьим нападением правоэкстремистов в Германии в последние месяцы. В октябре 2019 в городе Галле на востоке Германии было совершено нападение на синагогу. Подозреваемый признал, что действовал на почве антисемитизма и ультраправых взглядов.

По данным немецкой разведки, в Германии более 24 тысяч «правых экстремистов». Спецслужбы полагают, что половина из них представляют угрозу общественной безопасности.

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