Великобритания упрекнула ЕС в затягивании начала переговоров о сотрудничестве после Брекзита

Издание The Guardian отмечает, что Брюссель наверняка потребует от Великобритании полностью соблюдать торговые правила ЕС, но британский премьер-министр Борис Джонсон вряд ли примет это условие.

Британское правительство упрекнуло Евросоюз в затягивании с началом переговоров о том, как будут строиться отношения Лондона и Брюсселя после Брекзита. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили британские СМИ. В ЕС отмечают, что задержка начала обсуждений связана с тем, что страны-члены союза не пришли к единому мнению по вопросу дальнейшего взаимодействия с Великобританией.

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Напомним, Великобритания прекратила членство в ЕС 31 января. С этого момента начался так называемый переходный период: к концу 2020 года Евросоюз и Соединенное Королевство должны договориться о том, в каком формате будет проходить их сотрудничество. Наиболее спорными являются стратегии экономического и торгового взаимодействия.

Издание The Guardian отмечает, что Брюссель наверняка потребует от Великобритании полностью соблюдать торговые правила ЕС, в то время как британский премьер-министр Борис Джонсон и его советник по европейским делам Дэвид Фрост заявляли о том, что не намерены соглашаться на это условие для заключения соглашения с Евросоюзом.

Предполагалось, что, если стороны будут придерживаться изначального плана, переговоры должны стартовать в начале марта. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно выражала сомнения в том, что Лондону и Брюсселю удастся уладить все разногласия к концу года.

Аналогичную точку зрения озвучил в субботу, 22 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон. Общаясь с представителями рыболовной отрасли на 57-м международном сельскохозяйственном салоне в Париже, французский лидер заявил, что переговоры будут сложными: «Британцы будут придерживаться твердой позиции… У Бориса Джонсона есть козырь — это рыболовная отрасль. С этим козырем они попытаются получить доступ на единый европейский рынок». Слова политика приводит AFP.

Напомним, 57-й международный сельскохозяйственный салон открылся в Париже 22 февраля. Он продлится до 1 марта. В день открытия Эмманюэль Макрон провел на салоне более 11 часов, общаясь с представителями разных отраслей сельского хозяйства.

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