В Италии отменили футбол из-за коронавируса и закрыли на карантин 11 городов

На севере Италии, согласно декрету-закону правительства, из-за вспышки эпидемии коронавируса закрыты для въезда и выезда 11 городов. Помимо этого, отменены три футбольных матча серии A, запланированных на 23 февраля.

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Декрет принят в субботу вечером, 22 февраля, после того, как двое итальянцев умерли от коронавируса Covid-19, а число заболевших стало быстро расти.

«Несоблюдение мер по сдерживанию (коронавируса) наказывается в соответствии со статьей 650 уголовного кодекса», — говорится в декрете. (Эта статья о несоблюдении распоряжений власти, предусматривает до 3 месяцев заключения).

На карантин закрыты 10 городов в Ломбардии и 1 в регионе Венето, неподалеку от Падуи.

«Ни въезд, ни выезд» в эти населенные пункты «не будет позволен без специального разрешения», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подчеркнув, что в городах, попавших под действие декрета, проживает в общей сложности 52 тысячи человек.

Декрет предусматривает, среди прочего, «приостановление демонстраций, мероприятий и всех форм собраний в общественных или частных местах»; закрытие учебных заведений, музеев, предприятий.

Кроме того, «в соответствии с решениями принятыми правительством», руководство итальянской футбольной лиги отменило три матча серии A, запланированных на воскресенье, 23 февраля. Как сообщается на сайте лиги, отменены игры «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Эллас-Верона» — «Кальяри».

Отменили и две игры в молодежной лиге Primavera: «Аталанта» — «Лацио» и «КьевоВерона» — «Фиорентина».

Также объявлено о преждевременном завершении Венецианского карнавала, который по плану должен был закрыться 25 февраля.

Кроме того, по данным ТАСС, сегодняшний показ Армани на Неделе моды в Милане было решено провести «за закрытыми дверями».

Как сообщает AFP, Италия — «наиболее пораженная» коронавирусом страна в Европе. «Главный европейский очаг эпидемии» находится в 15-тысячном ломбардийском городе Кодоньо (60 км от Милана).

К утру воскресенья, 23 февраля, число случаев, зафиксированных по всей стране, «достигло 129», из них 79 — в Ломбардии, пишет La Repubblica.

Как напоминает DW, еще 31 января в Италии объявили ЧП из-за распространения инфекции.

В Германии пока зафиксировано 16 случаев, во Франции — 12.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью Le Parisien о том, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, и готовы принять все необходимые меры в случае массового распространения эпидемии на французской территории.

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