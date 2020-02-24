В Германии автомобиль въехал в толпу участников карнавала

В городе Фолькмарзене, в центре Германии, неизвестный наехал на толпу участников карнавального шествия. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает в понедельник, 24 февраля, AFP. По данным местных СМИ, пострадали не менее 10 человек. Среди них есть дети.

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По данным властей, водитель автомобиля был задержан, однако в полиции пока не сообщают о мотивах водителя или обстоятельствах произошедшего.

На месте работают полиция и спасательные службы.

Позднее представитель местной полиции заявил AFP, что пострадали «десятки человек». Среди них есть тяжело раненые. Он не уточнил количество пострадавших. Он также добавил, что пока не может сказать, идет ли речь о намеренном наезде или о несчастном случае.

Очевидцы заявили, что автомобиль ехал на высокой скорости и протаранил заграждения.

Заметка дополняется.

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