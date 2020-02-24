В Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал в понедельник, 24 февраля, перед Королевским судом Вулиджа на юго-востоке Лондона по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты Америки, где его обвиняют в киберпиратстве, шпионаже и публикации секретных документов. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

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Сторонники основателя WikiLeaks разбили палаточный лагерь перед зданием суда. Сам суд Вулиджа находится в непосредственной близости от тюрьмы усиленного режима Белмарш, в которой содержится Ассанж. В здание суда его доставили по подземному туннелю.

48-летний Ассанж находится в заключении с апреля 2019 года. До этого он провел семь лет в посольстве Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

За несколько дней до начала судебного процесса адвокаты Джулиана Ассанжа и организация «Репортеры без границ» провели в Париже пресс-конференцию, на которой заявили, что будут просить Эмманюэля Макрона предоставить создателю WikiLeaks политическое убежище.

Адвокаты Ассанжа считают, что экстрадиция их подзащитного в США будет иметь тяжкие последствия для расследовательской журналистики. Деятельность Ассанжа позволила пролить свет на самые темные аспекты войн США в Ираке и Афганистане, отметила перед началом судебного заседания адвокат Дженнифер Робинсон.

Как сообщает AFP, слушания продлятся неделю, после чего будет объявлен перерыв. Суд возобновится 18 мая и продлится еще три недели. Если суд постановит удовлетворить запрос США об экстрадиции, то решение о выдаче Ассанжа должен подписать глава МВД. Оно может быть оспорено в Верховном суде Великобритании и в ЕСПЧ.

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