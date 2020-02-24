Фонд Брижит Бардо даст денег на стерилизацию бездомных животных в Беларуси

Представительница Фонда помощи животным (FBB) Брижит Олуа во второй раз посетила Беларусь, встретилась с чиновниками, но намерена добиться еще и личного разговора с Александром Лукашенко в этом апреле: «Знает ли он, что происходит?»

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Как все началось

Осенью 2018 года французская кинозвезда и создательница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о защите бездомных животных. Бардо стало известно, что «бездомные животные в Беларуси подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью, гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб». Кинозвезда подчеркнула, что это ухудшает имидж Беларуси в Европе. Актриса предложила Лукашенко потратить деньги, которые идут на отлов и убийство животных, на стерилизацию.

В письме кинозвезде белорусский министр иностранных дел Владимир Макей ответил, что «Беларусь придает серьезное значение теме охраны животных», а также выразил надежду, что «установление прямых контактов между профильными белорусскими организациями и специалистами Вашего фонда пойдет на пользу обеим сторонам».

В июне 2019 года Минск по поручению Бардо посетила представительница FBB Брижит Олуа. Встретилась с экоактивистами, чиновниками и посетила пункт временного содержания бездомных животных, в котором значительное их количество и усыпляют.

«Хочу встретиться с Лукашенко»

«Мне хотелось бы встретиться с Лукашенко, чтобы задать несколько вопросов. Знает ли он, что происходит? Мне говорят, что да, но я хочу убедиться лично», — заявила Брижит Олуа 24 февраля журналистам, подводя итоги своего второго визита в Беларусь.

Помощница Бардо считает, что реальная ситуация с бездомными животными отличается от той, которая описана в ответном письме кинозвезде. Брижит Олуа рассказали, как прямо в центре Минска отлавливают и уничтожают котов, «это произошло во дворе рядом с кафе», где она обедала. «Кто-то позвонил в службу отлова, их загнали в подвал и застрелили. Я поражена и возмущена тем, что это происходит в развитой стране. В Беларуси есть большой контраст между вывешенным фасадом и реальными делами. Поэтому теперь я не знаю, что и думать о письме (министра Макея)», — сказала она. С Лукашенко представительница фонда в апреле хочет также обсудить законодательную защиту животных от жестокого обращения и контроль их численности, состояние здоровья.

Она подчеркнула, что во Франции тоже много бездомных животных, но «с помощью разных организаций ежегодно мы стерилизуем более 12 тысяч, почему же это невозможно здесь?»

«Мне трудно понять, происходящее в Беларуси. Из разговоров с людьми я узнала, что только 10% граждан звонят в службы отлова, чтобы те забрали бродячее животное, остальные относятся к ним лояльно. Значит, 60 тысяч бездомных животных, которых каждый год убивают в Беларуси, на совести этих 10% населения и тех, кто отдает приказы об отлове и ликвидации. То есть правительство идет на поводу у этих 10%», — полагает Брижит Олуа.

Помощь от Бардо на особых условиях

Брижит Олуа встретилась с чиновниками министерства жилищно-коммунального хозяйства, Генпрокуратуры, депутатами парламента, руководством предприятия «Фауна города» и активистами зоозащитных общественных организаций. После круглого стола Олуа объявила журналистам о том, что фонд Бардо поможет стерилизовать белорусских бездомных животных.

Фонд уже оплатил два проекта: обучение белорусских ветеринаров правильной технике стерилизации и стерилизация 300 бездомных собак в апреле. «Но инвестируя в Беларусь, FBB хочет увидеть результат, ведь Беларусь — не единственная страна, которая просит фонд о помощи», - сказала Олуа. По ее словам, фонд Бардо будет помогать Беларуси, если не будет страданий и смертей, фонду нужны гарантии, что ни одно животное не будет усыплено, что его отпустят после правильно выполненной стерилизации.

FBB призывает белорусские власти перейти на метод «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» вместо «отлов — убийство». А «Фауну города», шокировавшую ее в первый визит, предлагает перепрофилировать в центр по бесплатной стерилизации бездомных и домашних животных.

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