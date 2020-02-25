Сотни туристов изолировали в отеле на Тенерифе из-за клиента с коронавирусом

Власти Канарских островов приняли решение изолировать несколько сотен туристов в отеле H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе из-за постояльца с коронавирусом. Об этом со ссылкой на представителя региональных властей сообщает во вторник, 25 февраля, AFP.

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«Несколько сотен клиентов помещены под санитарный контроль», — цитирует агентство слова чиновника. По его словам, «карантинные меры пока не были приняты».

Возможный случай заражения коронавирусом был обнаружен у приехавшего отдыхать на Тенерифе итальянского врача. Он почувствовал недомогание, первый тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас власти ждут результатов второго теста, чтобы подтвердить инфекцию.

Постоялец, который приехал на Тенерифе с севера Италии, и его жена были отправлены в местную больницу Санта-Крус. Если коронавирус подтвердится, это будет третий случай заражения в Испании. Ранее инфекцию обнаружили у британского туриста на Майорке и немецкого туриста на острове Ла Гомера.

Возле отеля был выставлен полицейский кордон. Сотрудники правопорядка работают в защитных масках, сообщает находящийся на месте фотограф AFP.

Ранее о том, что почти тысяча туристов оказались заблокированы в отеле, сообщило издание El Pais со ссылкой на свои источники.

В Европе распространение коронавируса наиболее всего затронуло Италию, где заразились более 280 человек. Семь из них скончались.

В Китае количество умерших от коронавируса превысило 2600 человек.

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