Евродепутаты в Минске: экспертиза отношений

На несколько дней в Минск и регионы — с 24 по 28 февраля — прибыли заместители председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски и Карин Карлсбро, а также постоянный докладчик по Беларуси комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс.

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Делегация Европарламента «изучает ситуацию в Беларуси», евродепутаты обещают также позже «изучить информацию» о приговорах анархистам, надеются на новый подход к президентским выборам и по-разному беспокоятся по поводу Белорусской АЭС.

Познакомиться и понять

Как следует из слов Карин Карлсбро, для делегации (в составе которой двое — из соседней с Беларусью Литвы) важно понять ситуацию в Беларуси, познакомиться со страной, «ведь новый состав Европарламента избран недавно — в прошлом году». «Поэтому этот визит считаю ознакомительным — для изучения ситуации в стране и для конкретного понимания, как можно улучшить наши отношения, — сказала на брифинге в Минске Карин Карлсбро. — Думаю, у нас сейчас есть возможности для более глубокого развития отношений между ЕС и Беларусью. Сразу могу назвать три важных направления, где можно активно развивать сотрудничество: демократическое развитие, охрана окружающей среды и климата, развитие торговли. Безусловно, тема соблюдения прав человека также очень важна для Евросоюза».

Минимально развитые

По словам Пятраса Ауштрявичюса, у Беларуси «наименее развитые отношения с ЕС из всех стран — участниц Восточного партнерства». «Мы приехали в Беларусь, чтобы получить больше информации и доказательств того, что наше сотрудничество может давать лучшие результаты. Пока сотрудничество не развивается надлежащим образом, — сказал постоянный докладчик по Беларуси в Европарламенте. — Отмечу, что мы были очень разочарованы итогами парламентских выборов, которые прошли в Беларуси в ноябре прошлого года. Они не были свободными и справедливыми. Мы многого ждали от этих выборов, но ожидания не оправдались. Ну а в этом году в Беларуси — президентские выборы, это — очередной тест. Ожидаем, что они могут пройти лучше, чем в парламент. Мы бы хотели увидеть в Беларуси больше демократических процедур. Но это все же зависит не от нас».

Признают ли анархистов политзаключенными?

В феврале белорусские правозащитники признали политическими заключенными анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара. Суд приговорил их к семи годам лишения свободы в условиях усиленного режима за акции у Минского городского суда и столичного СИЗО. Осенью прошлого года анархисты бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской. Также была брошена бутылка с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1, но «коктейль Молотова» не загорелся, повторная акция была более успешной: жидкость загорелась, покрытие двери было повреждено. Семь лет колонии — «непропорциональное наказание Никиты Емельянова и Ивана Комара в связи с их взглядами и убеждениями», заявляют правозащитники.

В Европарламенте будут «изучать информацию о приговорах, вынесенных белорусским анархистам», сказал зампредседателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски.

«ЕС всегда обращает внимание на уважение к правам человека. У нас есть опыт предыдущих лет, мы знаем, что 6-7 лет тому назад ситуация с политзаключенными в Беларуси была намного хуже. С 2009-го по 2014-й в Беларуси много людей было здесь в тюрьмах, мы не могли их посетить, с 2014-го по 2019-й политзаключенных не стало. Детали последних дел будут изучаться. В наших резолюциях мы всегда обращаем внимание на права человека, — заявил Томашевски. — Мы также ведем разговор с властью, делаем свои выводы. Перемены могут происходить тогда, когда у нас хорошие отношения. Мы понимаем, что для наших собеседников из власти это деликатный вопрос, но мы надеемся, что они будут учитывать наши ожидания, чтобы мы дальше шли к позитивным переменам. В Европарламенте могут быть разные мнения, но, на мой взгляд, перемены не могут быть одномоментными, к ним надо идти постепенно».

АЭС на границе — примириться или надавить

Литва, как известно, непримиримый противник строительства АЭС по российскому проекту в полусотне километров от Вильнюса. По словам Пятраса Ауштрявичюса, недавно созданное «Движение против Островецкой АЭС» будет собирать подписи за закрытие станции во всех странах Евросоюза. Движение создано в Литве, его почетным председателем является Витаутас Ландсбергис.

«АЭС в Островце вызывает много беспокойства. Место для строительства было выбрано неудачно, то, как велось строительство, вызывало критику и беспокойство, были инциденты при строительстве. Островецкая АЭС — это риск не только для региона, но для всей Европы, возможно, для всего мира. Призываем гражданское общество в Беларуси также на это отреагировать, присоединиться к нашим петициям. Важно проявить солидарность и добиваться изменений к лучшему, не оставаться слепыми к тем проблемам, которые есть», — сказал постоянный докладчик. Он добавил, что кому как не Беларуси, наиболее пострадавшей от Чернобыльской АЭС, не беспокоиться за строительство у себя в стране атомной станции. «В первый день визита мы встретились с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, автором «Чернобыльской молитвы». Мы говорили и о том, что катастрофа не должна повториться в нашем регионе», — сказал Ауштрявичюс.

Вальдемар Томашевски считает, что нужно реально оценивать ситуацию — станция будет запущена в ближайшие месяцы, во всяком случае, у белорусского правительства такие планы. «Я был тем депутатом, который еще в 2011 году написал письменное обращение в Европарламент относительно того, что строительство атомной станции в Островце вызывает большое беспокойство. Но тогда мое обращение не вызвало большого интереса. Когда сейчас станция уже построена, сложно на это как-то реагировать, мы понимаем, что так просто снести станцию уже невозможно. Мы будем пробовать говорить о проблеме, о снижении рисков. Ландсбергис был в той каденции Европарламента, когда я писал письмо, но озаботился проблемой только сейчас, когда станция уже построена. Выставление претензий, давление не приведет ни к чему, только диалог», — заявил Вальдемар Томашевски.

О приверженности к диалогу на принципах европейской демократии евродепутатами было заявлено и не встречах с представителями политической оппозиции и гражданского общества.

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