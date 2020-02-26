Парламент Шотландии одобрил бесплатные тампоны и прокладки для всех женщин в стране

Парламент Шотландии в первом чтении одобрил бесплатные прокладки и тампоны для всех женщин в стране

Парламент Шотландии в первом чтении одобрил законопроект о бесплатном обеспечении всех женщин в стране тампонами и прокладками. Аналогов этому законопроекту нигде в мире пока нет. Об этом 25 февраля сообщает Reuters.

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Законопроект предполагает бесплатную раздачу прокладок и тампонов в аптеках, молодежных центрах и так далее. Бюджету это должно обойтись в 24 миллиона фунтов в год.

Все партии в местном парламенте и правительство Шотландии поддержали эту инициативу. 112 депутатов проголосовали за, ни одного голоса против и один воздержался. Во втором чтении депутаты смогут внести поправки в текст законопроекта.

Автор законопроекта, лейбористка Моника Леннон подчеркнула, что речь идет о вопросе человеческого достоинства. «Речь идет о базовых товарах, ни одна женщина в Шотландии не должна жить без гигиенических средств на время месячных», — добавила она.

В 2018 году в Шотландии впервые в мире начали бесплатно раздавать прокладки и тампоны в школах и университетах. Годовые затраты на эту программу составляют 5,2 миллиона фунтов.

По оценке ассоциации Bloody Good Period, которая раздает прокладки беженцам и просителям убежища, в среднем женщина за свою жизнь тратит 4800 фунтов на гигиенические средства для месячных. По данным исследования 2018 года, 27% женщин в Британии уже пропускали школу или работу из-за того, что не могли позволить себе прокладки или тампоны.

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