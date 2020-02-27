В Праге в честь Бориса Немцова переименовали площадь

В Праге площадь, которая ранее называлась Под каштанами, была переименована в честь Бориса Немцова. Торжественная церемония в присутствии дочери политика Жанны прошла в четверг, 27 февраля, — в пятую годовщину его убийства. На площади находится ряд дипломатических представительств, в числе которых — российское посольство.

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Напомним, с инициативой переименовать площадь Под каштанами в честь Немцова в начале февраля выступил мэр Праги Зденек Гржиб, представитель Пиратской партии. Этому предшествовал сбор подписей под петицией о переименовании — около 4,5 тысячи жителей города поддержали эту идею.

В понедельник, 24 февраля, депутаты городского совета чешской столицы единогласно поддержали это предложение. На том же заседании было решено назвать одну из набережных Праги именем журналистки Анны Политковской. Об этом писала газета Lidove noviny.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение переименовать площадь является суверенным правом чешских властей. При этом Песков отметил, что российская сторона предпочла бы, «чтобы городские власти (Праги — RFI) одновременно не забывали Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали жизнь ради освобождения города от нацистов». По словам представителя президента Путина, российские власти не планируют увековечивать память Бориса Немцова.

Напомним, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Заказчики обоих преступлений до сих пор не установлены.

Именем Политковской названы улица в Тбилиси, площади в Риме и парижском пригороде Монтрей, парк в Карловых Варах и сад в Милане. Имя Немцова носят площадь возле российского посольства в Вашингтоне, скверы возле российских представительств в Вильнюсе и в Киеве. В августе 2019 года жители подмосковного поселка Матвеевка попытались назвать безымянную улицу в честь Бориса Немцова.

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