Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Швейцарское правительство (Федеральный совет) в пятницу, 28 февраля, приняло решение отменить все общественные мероприятия, объединяющие более 1000 человек. Запрет пока введен до 15 марта, он коснется, в том числе, Женевского международного салона, который должен был открыться в четверг, 5-го. Решение принято в рамках предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

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«По причине нынешней ситуации с распространением коронавируса, Федеральный совет принял решение объявить в Швейцарии (…) „особую ситуацию“, согласно закону об эпидемиях, и (…) запретить все публичные и частные мероприятия, на которые собираются более 1000 человек», — говорится в коммюнике швейцарского правительства.

«В случае (проведения) мероприятий с участием менее 1000 человек, организаторы должны, в сотрудничестве с компетентными властями (своего) кантона, оценить риски и определить, можно ли организовывать» то или иное собрание, — подчеркивается в документе.

Меры по ограничению массовых собраний соответствуют рекомендациям ВОЗ, а кроме того, они «продемонстрировали эффективность» в других странах, — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

Как сообщает AFP, Берсе напомнил об «ухудшении ситуации в соседних странах», в частности, в Италии и Германии. «В Швейцарии мы зафиксировали 15 заболевших», но «должны ожидать роста их числа в ближайшие дни», — добавил министр.

Отмену Женевского автосалона уже подтвердили его организаторы на официальном сайте мероприятия.

Салон является одним из крупнейших в мире, каждый год его посещают более 700 тысяч зрителей. В нынешнем году он должен был пройти с 5 по 15 марта.

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