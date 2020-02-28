Коронавирус добрался до Беларуси

Компьютерная модель бетакоронавируса, однотипного по структуре с COVID-19, сделанная Nexu Science Communication совместно с Trinity College в Дублине

В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса. Он выявлен у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

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27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — говорится в сообщении Минздрава.

По информации министерства, «сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV».

«Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это Белорусский национальный технический университет», — сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

По словам министра, студента вызвали на обследование в 33-ю поликлинику Минска: «На момент осмотра он жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения. Студенты, с которыми он проживал на квартире, госпитализированы, признаков коронавируса не выявлено, проводится медицинское наблюдение».

«На сегодняшний день ситуация в стране абсолютно контролируемая. Повода закрывать границы, как некоторые говорят, нет. Мы живем в глобальном мире — закрыть границы в принципе невозможно», — заявил Владимир Караник.

В Беларуси опасались завоза вируса из Китая — в стране учится около 5 тысяч китайских студентов, китайские инвестиции в белорусскую экономику увеличивают количество китайских специалистов в совместных проектах.

Для прибывающих после каникул студентов из Китая подготовлены места в оздоровительном центре Белорусского государственного университета «Бригантина» рядом с городским поселком Радошковичи в Минской области. Прибывшие должны отбыть в «Бригантине» 14-дневный карантин.

Работники технологического парка «Великий камень», возвращающиеся из Китая, проведут двухнедельный оплачиваемый карантин в своих квартирах.

Первый случай заражения коронавирусом также зарегистрирован в соседней с Беларусью Литве. Как сообщает литовский Минздрав, заболевшая вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. В настоящий момент пациентка изолирована в больнице.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число жертв коронавируса в мире сейчас составляет более 2800, инфицированы — около 82 500 человек.

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