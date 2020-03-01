Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с субботы, 29 февраля, стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. Теперь по всей стране можно бесплатно ездить на автобусах, трамваях и поездах, сообщает издание RTL 5minutes со ссылкой на правительство.

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Ряд городов уже сделали проезд в общественном транспорте бесплатным. Во Франции это, например, 200-тысячный Дюнкерк. Однако Люксембург с населением в 610 тысяч человек стал первой в мире страной, где эта мера принята на национальном уровне.

Отныне для проезда в автобусах, поездах и трамваях внутри страны не нужны билеты. Но все же нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Платными останутся только поездки на поезде в первом классе и международные поездки. Почти половина (46%) из работающих в Люксембурге живут во Франции, Бельгии и Германии. Эти 200 тысяч человек чаще всего пользуются машинами, как и местные жители.

Власти Люксембурга планируют таким образом бороться с автомобильными пробками. В 2017 году почти шесть из десяти жителей Люксембурга ездили на работу на личном авто. Правительство хочет снизить этот показатель до 46%, поощряя поездки на общественном транспорте и велосипеде.

Среди планов правительства — улучшение железнодорожной инфраструктуры, развитие автобусных маршрутов и каршеринга, увеличение числа станций для зарядки электромобилей, улучшение состояния велодорожек, расширение сети трамвайных линий.

Годовая выручка от продаж билетов и проездных на общественный транспорт составляет 41 миллион евро. Власти Люксембурга намерены компенсировать эти потери за счет налогов.

Однако не все согласны с этой мерой. Местные экологисты отмечают, что главное — не бесплатный проезд, а развитость общественного транспорта. По их словам, Люксембург в этом смысле отстает.

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