Коронавирус в Беларуси: три случая, под наблюдением 271 человек

Проведенные тесты имеют «высокую степень достоверности», но будут еще перепроверяться в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, о первом случае заражения новым коронавирусом белорусский Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Среди окружения иранского студента с подозрением на вирус оказался отец его девушки.

На брифинге 2 марта замминистра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова сообщила, что в стране подтверждено три случая заболевания коронавирусом. Два пациента находятся в Минске, еще одна — в Витебске. Белоруска и двое ее коллег вернулись из Италии, у двоих тесты отрицательные, пациентка «госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу, состояние удовлетворительное».

По данным Минздрава Беларуси, сейчас под наблюдением врачей находится 271 человек, выписано 247 человек.

В белорусском Минздраве предупреждают о частой бессимптомности при заболевании вирусной инфекцией COVID-19, поэтому даже при хорошем самочувствии приглашают недавних посетителей неблагополучных регионов пройти тестирование. «Уговаривать лечь на 14-дневный карантин еще никого не пришлось, есть случаи, когда люди сами просятся пробыть этот срок в больнице, а не дома среди родных», — сказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава.

В Минздраве решили предоставлять прессе минимум конкретной информации о больных по этическим причинам, уточнив, что стремление к публичности — личное дело каждого, имея в виду видеострим из инфекционной больницы иранского студента.

По информации Минздрава, тестов у белорусских медиков достаточно, свободных мест в инфекционных больницах пока тоже. На экстренный случай во дворе инфекционной больницы Минска развернуты палатки МЧС.

После новости о первом случае коронавируса в Беларуси медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук стали дефицитом. В ближайшее время Минздрав пообещал обеспечить аптеки Минска миллионом масок.

Беларусь не будет закрывать границы, но Минздрав не рекомендует «выезд в ряд стран, где неблагополучно с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки».

Среди стран-соседок Беларуси коронавирус проник в Литву и Россию — один и шесть заболевших соответственно.

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