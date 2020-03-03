«Убирайтесь в Турцию!»: в Европе назрел новый миграционный кризис

В среду, 4 марта, главы МВД ЕС соберутся на экстренное заседание в Брюсселе с целью помочь Греции и Болгарии справиться с новым потоком мигрантов. Афины призвали своих европейских партнеров оказать содействие после того, как в прошлую пятницу Турция решила открыть для мигрантов путь в Европу.

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По данным турецких властей, за последние несколько дней более ста тысяч мигрантов пересекли границу с ЕС. Скоро их будет «миллионы», — пригрозил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемой политику Анкары в отношении мигрантов и беженцев, но при этом подчеркнула, что с пониманием относится к желанию Турции получить большую поддержку в обострившейся ситуации в Сирии.

Между тем Греция резко ответила на угрозы турецких властей. Представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что Турция ведет себя как «спекулянт». Афины сообщают об угрозе национальной безопасности. На днях около 15 000 мигрантов попытались попасть из Турции в Грецию. Многие добирались пешком или на машинах до границы, которая оказалась закрытой. Греческие пограничники пытаются преградить дорогу мигрантам, используя баррикады из колючей проволоки и слезоточивый газ. 200 человек были задержаны. Тысячи мигрантов остались в приграничной зоне, которая превратилась в лагерь нелегалов.

Мигранты пытаются добраться до Европы не только по суше, но и по морю. За последние сутки 1300 просителей убежища прибыли на Эгейские острова. В понедельник неподалеку от берегов острова Лесбос в результате крушения лодки погиб ребенок. Накануне в Эгейском море произошел еще один инцидент: греческая береговая охрана открыла стрельбу в сторону лодки с мигрантами, которая направлялась в сторону острова Лесбос. Охранники также отталкивали лодку, пытаясь заставить мигрантов вернуться обратно в Турцию.

ЕС выделил Греции 700 млн евро

В понедельник рано утром в северную часть острова Лесбос приплыла лодка с афганскими мигрантами. На греческом острове сложилась напряженная ситуация. По меньшей мере 12 лодок, перевозивших около 500 человек, добрались до Лесбоса, жители которого возмущены, — сообщает французская газета Le Monde. На острове уже находятся 22 000 просителей убежища, которые в ожидании рассмотрения их запроса пребывают во временном лагере, расположенном в деревне Мория.

В прошлое воскресенье в порту Термис, на востоке острова, местные жители собрались выразить протест против мигрантов, которые приплыли на лодке. «Убирайтесь в Турцию!» — кричали собравшиеся в порту в адрес мигрантов. Гуманитарный деятель Эфи Латсуди, проживающая на острове более 20 лет, сообщила газете Le Monde, что местные власти и полиция не предприняли никаких действий. «Я никогда не видела здесь такого напряжения», — заявила Эфи Латсуди.

Грецию охватила паника. Жители страны опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года. Глава правительства Кириакос Мицотакис заявил, что его страна в течение месяца не будет принимать ходатайства о предоставлении убежища и предупредил, что все, кому удастся проникнуть на территории Греции, будут депортированы. Во вторник с целью оценить обстановку на турецко-греческую границу вместе с премьер-министров Греции прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Европарламента Дэвид Сассоли, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дел Лайнер.

Афины попросили у европейского агентства Frontex подкрепления. На данный момент на территории Греции находятся 400 пограничных войск и представителей европейской береговой охраны, в то время как в 2015 году их было 2000. Афины просят также созвать экстренное совещание глав МИДа стран ЕС. 6 марта в Загребе пройдет внеочередное заседание Совета ЕС, на котором будет обсуждаться обострившаяся ситуация в Сирии и на турецко-греческой границе. Брюссель уже пообещал выделить Греции 700 млн евро на помощь в решении миграционного вопроса.

На данный момент в Турции находятся более 3,5 млн сирийских беженцев, для оказания помощи которым Евросоюз в 2016 году выделил 6 млрд евро. В конце февраля Анкара сообщила, что открывает границы для беженцев, решив таким образом оказать давление на ЕС с целью добиться поддержки в Сирии, где обострился конфликт между турецкой армией и сирийскими правительственными войсками, которым оказывает поддержка Россия.

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