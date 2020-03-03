Из-за коронавируса во Франции и в Италии выросли продажи «Чумы» Камю

У Камю, чума, впрочем, аллегорическая — речь идет об эпидемии нацизма, распространяющегося по Европе.

Эпидемия коронавируса Covid-19 способствовала росту продаж романа «Чума» Альбера Камю. В первую очередь, как сообщает La Répubblica, продажи выросли в Италии — первой в Европе стране по количеству заразившихся. Их, по данным на 3 марта, более 2500.

Реклама Читать далее

По данным итальянской газеты, за месяц «Чума» с 71-го места в рейтинге продаж поднялась на третье место.

Во Франции, как пишет francetvinfo со ссылкой на данные сайта Edistat, рост продаж не так высок, но за последнюю неделю января были проданы 1700 экземпляров «Чумы», а за последнюю неделю февраля — 800.

Роман «Чума», опубликованный в 1947 году, рассказывает о повседневной жизни жителей алжирского города Оран, отрезанного от мира во время эпидемии чумы в 1940 году. У Камю, чума, впрочем, аллегорическая — речь идет об эпидемии нацизма, распространяющегося по Европе.

В Италии, по последним данным, от коронавируса умерли уже 79 человек, из них 27 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировано 2502 заразившихся.

Во Франции жертвами Covid-19 стали четыре человека, количество заразившихся, по данным на 3 марта, составило 204 человека.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться