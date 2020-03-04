Без рукопожатий и поцелуев: как в Италии борются с коронавирусом

В среду, 4 марта, власти Италии из-за коронавируса решили до середины марта закрыть школы и университеты. Об этом сообщает агентство France-Presse. Таким образом, итальянское правительство дополнило меры, принятые ранее декретом премьер-министра. Отныне он предполагает отмену всех конференций и конгрессов, введение не менее одного метра дистанции между людьми, а также приветствия без рукопожатий и поцелуев.

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По последним данным, в Италии были зафиксированы 2502 случая заражения, погибли 79 человек и 160 вылечились. Ломбардия и Венето являются эпицентрами эпидемии, но случаи заражения коронавирусом есть почти во всех регионах страны. Исключением стал граничащий с Францией регион Валле д’Аоста. После Китая и Южной Кореи Италия заняла третье место по уровню распространения вируса.

Правительство Италии приняло решение дополнить меры, основанные на рекомендациях врачей. Они вступят в силу 5 марта и будут действовать в течение месяца на всей территории страны. Ранее ограничения распространялись лишь на северную часть Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Новые ограничения предполагает отмену всех мероприятий, которые предполагают большое скопление людей. Отменены не только конференции, конгрессы, выставки и торговые ярмарки, но и ограничен формат проведения спортивных мероприятий. Футбольные матчи будут проходит в закрытом режиме, зрителям будет запрещен доступ и на тренировочные матчи.

Всем людям старше 75 лет рекомендуется оставаться дома и не посещать общественные места. Этот совет распространяется на людей старше 65 лет с патологиями, состояние здоровья которых может ухудшиться при контакте с коронавирусом. Согласно новому указу, власти рекомендуют избегать рукопожатий и поцелуев, держаться от людей на расстоянии более метра, регулярно мыть руки и соблюдать правила гигиены.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией и объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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