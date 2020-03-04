ЕС выделит 170 млн евро гуманитарной помощи для беженцев

Евросоюз выделит для беженцев в Сирии гуманитарную помощь в размере 170 млн евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе двухдневного визита в Турцию.

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«Мы заявили о выделении дополнительных средств в размере 170 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам, которые находятся в самой уязвимой ситуации в Сирии», — заявил глава европейской дипломатии в ходе пресс-конференции в Анкаре по итогам встреч с представителями властей Турции. Жозеп Боррель уточнил, что из этой суммы 60 млн пойдут на помощь беженца в северо-западной части Сирии. «С вице-президентом Турции Фуатом Актоем мы провели искреннюю беседу о ситуации в Идлибе, а также об отношениях между Турцией и ЕС», — написал у себя в твиттере глава европейской дипломатии.

В свою очередь глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 марта, повторил, что решение миграционного кризиса возможно при оказании со стороны ЕС поддержки Анкаре. «Если европейские страны хотят решить проблему, они должны поддержать турецкие политические и гуманитарные решения в Сирии», — заявил турецкий президент.

Между тем на пограничном посту Пазаркуле между мигрантами и греческими силами безопасности произошли столкновения. Турецкие власти обвинили греческих пограничников в том, что те открыли огонь по мигрантам, в результате чего пять человек получили ранения, один погиб. Греция категорически опровергает эти сообщения и утверждает, что турецкая полиция выпустила канистры со слезоточивым газом против греческой полиции в Пазаркуле.

Между тем корреспондент France-Presse сообщает, что видел мигранта, раненного в ногу в результате выстрела с греческой стороны. Другой репортер AFP видел двух мигрантов в соседней турецкой больнице, у одного из которых была обильная кровоточащая рана большеберцовой кости.

Анкара обвинила Европу в том, что она попирает права мигрантов. Турция, принявшая 3,6 миллиона сирийцев на своей земле, требует в течение нескольких месяцев создания «зоны безопасности» на севере Сирии для расселения там перемещенных лиц.

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