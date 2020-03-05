ЕСПЧ «отфутболил» жалобу Мишеля Платини

Европейский суд по правам человека в четверг, 5 марта, отказал бывшему главе УЕФА, 64-летнему французу Мишелю Платини в удовлетворении его жалобы. ЕСПЧ посчитал, что принятый в отношении Платини запрет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, был оправдан.

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«Ввиду серьезности совершенных преступлений, высокого положения, которое господин Платини занимал в футбольных инстанциях, и необходимости восстановления репутации этого вида спорта, — так же, как и ФИФА, введенные санкции не представляются ни чрезмерными, ни произвольным», — говорится в постановлении суда, которое цитирует AFP.

Напомним, бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини в 2015 году, после финансового скандала, покинул пост, а затем, в декабре, по решению комитета по этике ФИФА был отстранен от всех видов деятельности, связанной с футболом, на 8 лет. На такой же срок дисквалифицировали и экс-главу ФИФА Йозефа Блаттера.

Платини заподозрили в получении от Блаттера 2 миллионов швейцарских франков.

Позднее Платини удалось сократить срок своей дисквалификации до 6, а затем и до 4 лет. Решение о дисквалификации он и оспорил в ЕСПЧ.

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