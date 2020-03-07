В Швеции задержали двух россиян по делу о нападении на чеченского блогера

В Швеции задержаны двое россиян по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова 26 февраля. Суд города Евле (центральная Швеция) постановил задержать 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, имена которых не называются. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает AFP, ссылаясь на шведскую прессу, в том числе на газету Svenska Dagbladet.

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После нападения Тумсо Абдурахманов опубликовал в Youtube видео, в котором он допрашивает покрытого кровью и лежащего на земле мужчину. По словам блогера, перед этим мужчина совершил на него нападение. На видео лежащий человек говорит, что приехал из Москвы и выполняет приказ, полученный из Грозного. Как сообщает «Дождь», Абдурахманов смог опознать нападавшего по фотографиям, размещенным в фейсбуке под именем Руслан Мамаев. Позднее видео было удалено.

В сообщении также говорится, что следствие отказалось от предварительной версии, согласно которой Абдурахманов пытался убить нападавшего.

Посольство России в Швеции подтвердило AFP, что осведомлено о задержании, и отправило шведским судебным властям запрос на организацию встречи между сотрудником консульства и задержанным мужчиной. В сообщении говорится, что в посольстве пока не уверены, что задержание женщины также связано с делом Абдурахманова.

В 2015 году Абдурахманов покинул Россию из-за конфликта с братом главы Чечни. В России на него завели уголовное дело из-за связей с террористической группировкой «Исламское государство», блогер отрицает эти обвинения. По информации шведской газеты Dagens Nyhether, после получения политического убежища в Польше, Абдурахманов с 2019 года живет в Швеции.

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